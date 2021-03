Chiara Ferragni dona vestitini, culle e passeggini in beneficenza

Con la piccola Vittoria appena nata, la Ferragni è sommersa di regali di brand e amici per la bimba. Certamente lei e Fedez non hanno problemi a comprarsi da loro ciò di cui la figlia ha bisogno, tanto che la Ferragni ha deciso di compiere un gesto altruista e donare un bel po’ vestitini, culle e passeggini a mamme bisognose.

L’influencer lancia quindi via Instagram un appello ai follower: “Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto, sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini… a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?”.

Nella storia successiva la Ferragni fa sapere che aggiornerà tutti per sapere dove poter accaparrarsi qualcosa per il proprio piccolo o la propria piccola, se se ne ha davvero bisogno ovviamente, oppure per seguire il suo esempio e donare qualcosa se se ne ha la possibilità: “Appena trovo un’associazione a cui donare tutte le culle, passeggini, vestitini ed accessori in più qui su Milano naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi come me ha da donare saprà farlo, chi ha bisogno in prima persona potrà rivolgersi all’associazione”

Una bellissima idea che in effetti potrebbe essere presa come buona pratica dalle tante influencer sommerse dai doni di fan e marchi che vogliono farsi pubblicità: donate gli eccessi!