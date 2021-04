Estate 2021: ecco le regola per andare in spiaggia

In vista di maggio, delle riaperture e della bella stagione ecco che spunta anche il protocollo per la stagione estiva e la gestione delle spiagge. Ormai se non hai un protocollo tuo non sei nessuno. Per le spiagge italiane niente di nuovo sotto il sole; le regole rimangono sostanzialmente quelle del 2020; valide per lo più sulla carta che nella realtà.

Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano balneari Fipe-Confcommercio in un’intervista ad Adnkronos immagina un’estate sicura, con limitati contagi. Per quanto riguarda i prezzi rassicura: "I prezzi dei servizi di spiaggia, immaginiamo, non subiranno aumenti quest’anno; siamo, infatti, consapevoli della non facile situazione economica di molte famiglie italiane, a causa anche della pandemia. Per ombrellone e lettino si va da un minimo di 12 euro, fino ai 40 euro delle zone più rinomate come la Versilia. Ovviamente il prezzo può aumentare in base agli eventuali servizi richiesti". Per quanto riguarda le regole, invece, ci saranno i controlli della temperatura, sarà mantenuta la distanza tra gli ombrelloni di 5 m. Consigliata la prenotazione, anche online e per fascia oraria, per garantire il massimo sfruttamento degli stabilimenti. Un occhio di riguardo a pulizia e sanificazione di sdraio e lettini; l’uso delle docce sarà interdetto e ci si porterà a casa la sabbia, volenti o nolenti.

Probabilmente vedremo l’arrivo del delivery anche in spiaggia con le consumazioni all’ombrellone, a discapito dei pranzi e delle birrette al bar. Niente assembramenti, sport di gruppo, feste e balli. Ma voi ve la immaginate la spiaggia senza Colita? Staremo a vedere.