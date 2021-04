Mascherina per single: un cuore glitterato per baccagliare al supermercato

Per i single è un annus horribilis, pandemia, distanziamento sociale, diffidenza e ...astinenza. Per fortuna c’è chi pensa a tutelarli e aiutarli: si chiama Roberto Pacchiarini, detto Roberto Dellanotte, famoso PR milanese che già in passato si è occupato di fare incontrare anime sole. Certo prima del Covid era più semplice, aveva inventato “La spesa dei single” nel 2015, un’iniziativa svolta in 70 supermercati del Nord Italia in cui i single in alcuni giorni stabiliti venivano inviati a legare un nastro rosso al carrello per riconoscersi e corteggiarsi se lo desideravano. Ovviamente a causa delle restrizioni una cosa così organizzata non è fattibile, allora Dellanotte ha pensato di chiedere ai single interessati a fare nuove conoscenze di mettere un cuore di glitter rosso sulla mascherina, senza darsi un appuntamento fisso, solo per riconoscersi e lanciarsi sguardi ammiccanti anche se mascherati.

Dellanotte ha spiegato: “Con l’era Covid gli eventi di socializzazione sono sempre meno ma non bisogna perdere la possibilità di socializzare. Così dopo un anno di mascherine ho pensato di far esporre proprio sulla mascherina un segno per indicare che si è in cerca di un partner. Ho scelto il cuore perché indica l'amore e il glitter perché brilla: l'idea è infatti quella di mettere in luce il nostro cuore e di uscire dalla penombra".

Prima della pandemia Dellanotte organizzava anche speed date, cene, incontri di ogni tipo per chi era caccia di nuove conoscenze, ovviamente il business ha subito un drastico stop con la pandemia, ma il ragazzo assicura che non si tratta di un’operazione di lucro, lo fa per favorire lo sbocciare di amore e incontri. Chi vuole può però acquistare una confezione di 50 cuoricini per 3 euro su Amazon, ma è un modo più che altro per controllare se l’iniziativa funziona e non per arricchirsi, e comunque Dellanotte sprona tutti i single ad aderire all'iniziativa, anche con cuori homemade: “Abbiamo perso già abbastanza tempo, ogni occasione è buona. Soprattutto in pandemia"