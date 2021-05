Will Smith e lo scatto in mutande: sono in pessima forma

Una foto in posizione statuaria, un sorriso, una mano elegantemente sollevata e la felpa aperta a mostrare il ventre “rilassato”; sotto solo degli striminziti boxer neri. Will Smith ha pubblicato una foto in mutande con questa caption: "Sarò sincero con tutti voi" - scrive l'attore - "Non sono mai stato così poco in forma nella mia vita". E nonostante tutto, l’attore, 52 anni fa ancora la sua porca figura. D’altronde la pandemia ha colpito tutti con un po’ di nullafacenza e voglia di dedicarsi al cibo e alle poche gioie della vita rimaste. Poi forse l’attore si è consolato per riprendersi dal colpo dell'annuncio fatto dalla figlia Willow Smith che si è apertamente dichiarata poliamorosa durante la sua trasmissione Red Table Talk e di potere amare qualcuno, a prescindere dal sesso.

Lo scorso autunno Will Smith ha preso parte alla reunion di Willy, il principe di Bel Air e i People's Choice Awards 2020 lo hanno eletto celebrità dell’anno. Prossimamente lo vedremo impegnato nella serie storica Emancipation diretta da Antoine Fuqua e siamo sicuri che sarà l’occasione per tornare fisicato come quando lo vedevamo in azione in Men in Black e negli atri cult del genere di cui è stato protagonista. Nel frattempo ci stanno pensando tutti i suoi follower a tirargli su il morale, per ora nessuno disdegnerebbe il Willy Smith della foto, anche se con un po' di pancetta!