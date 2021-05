Trovare lavoro attraverso TikTok? A breve sarà possibile

Qualsiasi cosa che appare su Tik Tok diventa un trend. Parliamo infatti dell’app più scaricata del momento d’altronde e con un pubblico prevalentemente giovane, i suoi utenti ci perdono le ore sopra. Ma la piattaforma social sta studiando l’introduzione di un’innovazione molto utile: la possibilità di una sezione dedicata alla ricerca del lavoro e al deposito di video curriculum. Chi li legge più i tradizionali noiosi cv? Vade retro cv formato europeo, sonnifero di ogni HR!

Tik tok sa stare al passo con i tempi e vuole stimolare il suo pubblico a dedicarsi anche ad attività più utili che non le solite challenge che hanno comunque il pregio di strappare sorrisi, se fatte bene.

L’azienda ha in mente di sviluppare una pagina esterna all'app, ma raggiungibile da essa. Gli utenti potranno far vedere cosa sanno fare o raccontarlo in video, mentre le aziende attingeranno ai talenti dal database. Al momento è tutto in fase di test e si pensa di rivolgere la sezione lavoro a mansioni di livello base, ma non è escluso che in futuro ci saranno anche candidati manager e alti profili. A quel punto bisognerà darsi un contegno per quanto riguarda i video postati sui propri profili, una volta bastava vestirsi bene ai colloqui, adesso bisogna stare attenti anche a cosa si mette...sui social.



Se poi volete anche dei consigli pratici per la ricerca del lavoro e per capire che cosa vi piace, potete trovare materiale utile sempre su Tik Tok seguendo Fabiana Andreani che snocciola video consigli proprio per capire prima cosa fa per voi e magari, provare anche a raggiungerlo!