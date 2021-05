La passione li travolge e fanno sesso nel prato: 10 mila euro di multa

10 mila euro per un momento di intimità; speriamo almeno ne sia valsa la pena per i due amanti che domenica scorsa a Moncalieri, vicino Torino, si sono lasciati andare ad un rapporto sessuale beccandosi una sanzione salatissima. Una donna di 46 anni e un uomo di 38 stavano aspettando il pullman quando l’attesa si è fatta insopportabile e si sono appartati in un prato poco distante per consumare la passione. Nonostante l’erba alta che li nascondeva a chi passava nei paraggi, era impossibile non vederli dall’alto dei palazzi, anche perché pare che lo spettacolo acustico fosse degno di nota. Fatto sta che qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine che hanno sorpreso quasi sul fatto solo la donna mezza nuda, perché l’uomo si era dileguato a gambe levate. A lei hanno fatto una multa da 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico, e forse le è andata ancora bene se pensiamo che solo fino al 2016 il reato era punibile con la detenzione! Oggi prevede “solo” una sanzione amministrativa che può andare dai 5 ai 30 mila euro! In tutto ciò l’amante cuor di leone è scappato, ma non è in salvo, le forze dell’ordine lo hanno facilmente rintracciato e anche a lui verrà recapitata la stessa salatissima multa. Chissà se il rapporto dei due sopravviverà alla crisi finanziaria scatenata dall’inopportuno episodio di sesso urbano.