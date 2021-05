Finalmente arriva il caldo vero: picchi di 32° al sud

Non se ne può più di pioggia e maltempo, proprio ora che tutta Italia è in zona gialla e sarebbe bello godersi l’aria aperta. Le preghiere nostrane sono state esaudite e dovrebbe arrivare il caldo tanto desiderato, ma solo al Sud. Ancora in questi giorni sentiamo l’effetto delle correnti atlantiche che stanno attraversando la penisola provocando venti freschi che insieme al sole caldo provocano quel tipico effetto sudato e congelato insieme. Occhio al vestiario quindi, di questi tempi occorre sempre portarsi dietro sia la collezione autunno-inverno che quella primavera-estate. E se al nord non è una cosa tanto strana, al sud il freddo ha colto molti impreparati e all'oscuro di cosa sia un giubbotto da mezza stagione. Nel fine settimana però le temperature si alzeranno e il bel tempo sarà protagonista soprattutto nel sud del nostro Paese dove si raggiungeranno anche 32 gradi di massima, ad esempio a Caltanissetta. Cielo coperto invece sabato al nord e al centro, giusto per spegnere l’entusiasmo del weekend. Andrà in scena il solito disagio dei pranzi con pioggia nei dehor, unico posto dove è possibile mangiare al ristorante.

La giostra delle temperature ricomincerà poi il 26/27 maggio con un abbassamento che coinvolgerà centro Italia e Meridione, mentre al Nord le temperature rimarranno stabili, stabilmente fresche insomma.