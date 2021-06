Se usi bene le emoji probabilmente farai più sesso

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Plos One fa più sesso chi usa più emoji. Non c’è bisogno di sputare sangue in palestra o rinunciare a mangiare qualsiasi cosa abbia un gusto in favore di vegetali sconditi e quinoa. Basta usare le dita, ma non siate maliziosi, dovete usarle per scegliere e digitare le emoji migliori per entrare in connessione con l’altro. A detta dei ricercatori del Kinsey Institute, chi sa utilizzare correttamente le faccine aumenta le possibilità di ottenere appuntamenti e uscite romantiche, poi da lì sta a voi arrivare in camera da letto. Il sondaggio è stato sottoposto a 5.327 single americani eterosessuali che avevano tra i 18 e i 94 anni: a loro è stato chiesto se facessero uso di emoji e perché, oltre ad alcune domande inerenti la sfera della sessualità (chissà cosa avranno risposto gli ultranovantenni). I dati emersi hanno rivelato che il 38% non le usa mai; il 29% pochissimo; il 28% regolarmente; il 3% almeno una a messaggio e il 2,5% più di una. Ma a che servono ste faccine? A dare personalità alla comunicazione, a renderla veloce ed efficace e a quanto pare a baccagliare di più! Secondo i ricercatori, "le persone che usano le emoji più spesso potrebbero essere più brave a formare connessioni con gli altri". Nella seconda parte dello studio è emerso che chi utilizzava le emoji è riuscito ad avere più incontri e a baciare e fare sesso già al primo appuntamento! Su quali emoji siano le più efficaci per essere chiari ed espliciti fin dall’inizio, lasciamo a voi la fantasia della scelta.