L’influencer californiano Angel Hernandez Grado si è suicidato in diretta Instagram

Angel Hernandez Grado aveva 28 anni e si è ucciso al termine di un inseguimento della polizia che lo stava ricercando dopo la denuncia di stupro fatta dalla sua compagna. Il ragazzo era noto sui social con lo pseudonimo di S2K Wya, molto noto tra gli appassionati di auto e corse. Un triste epilogo per una storia ancora più brutta. La donna di 25 anni, madre del loro bimbo appena nato, ha raccontato agli inquirenti che Grado l’avrebbe tenuta prigioniera per due giorni abusando di lei, minacciandola anche di morte se avesse raccontato qualcosa, ma lei ha trovato ugualmente il coraggio di denunciare dopo essere stata soccorsa dai vicini e medicata in ospedale.

A quel punto è partito il folle inseguimento con la polizia che ha bucato le ruote del fuggitivo dopo ore di caccia all’uomo a cui non è rimasto scampo. La polizia ha cercato di negoziare con il ragazzo, evidentemente fuori di sé, ma non c’è stato nulla da fare. In un video pubblicato sui social lo si vede mentre di punta la pistola alla tempia e dice: "Ora sono debole. È solo che odio la mia vita. Sono solo stanco di vivere" e poi ha premuto il grilletto; piuttosto che finire in galera ha preferito morire davanti ai suoi 50mila follower.