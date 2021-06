Secondo uno studio recente I raggi solari sarebbero letali per il Covid

Uno studio del team di ricerca italiano guidato dal prof. Mario Clerici, docente di immunologia dell’Università degli Studi di Milano, si è occupato di valutare le conseguenze dei raggi UV-A e UV- B sul virus del Covid19. Lo studio ha coinvolto anche ricercatori dell’Istituto dei tumori di Milano, dell’Ospedale Luigi Sacco e l’IRCSS San Raffaele di Milano, e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. I risultati sono rincuoranti, soprattutto per l’estate in arrivo. D'altronde lo abbiamo già visto nel 2020, l'estate è nemica del virus e lo studio ha cercato di capire come mai. Ecco quello che è emerso: “I nostri dati – dichiarano gli studiosi – estendono i risultati di studi precedenti che mostrano che Sars-Cov-2 è altamente suscettibile alla luce UV e offrono una spiegazione alla ridotta incidenza di infezione osservata nella stagione estiva”. La cosa incoraggiante è la velocità con cui i raggi UV-A e UV-B ammazzerebbero il virus responsabile del Covid. La notizia è ottima perché la maggiore copertura vaccinale unita alla bella stagione creerebbero “un mix vincente per battere il coronavirus” secondo quanto detto dal prof. professor Clerici. "In particolare in spiaggia, con il riverbero dell’acqua, i tempi si accorciano ulteriormente e il virus viene eliminato in appena venti secondi”. Se queste ipotesi fossero confermate, la spiaggia quest’anno diventa d’obbligo per tutti!