È morto Paolo Armando, ex concorrente di MasterChef 4

Paolo Armando aveva partecipato alla quarta edizione di Masterchef dove si era guadagnato l’appellativo di “tigre” proprio per la sua grinta dimostrata nello show. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua casa a Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo. Un infarto lo ha stroncato e i familiari lo hanno trovato senza vita. Lascia la moglie Paola Ramello, e 3 figli: Michela (15 anni), Sara (14 anni) e Francesco (8 anni). Non solo era molto amato sul piccolo schermo per il carisma espresso durante il programma, ma era anche molto apprezzato nelle sue zone di provenienza: dal 2013 lavorava come informatico per la Provincia di Cuneo e a Madonna dell’Olmo, Paolo Armando era anche impegnato in campo sociale ed educativo tra catechismo e lavori come educatore. Nel programma aveva espresso la sua passione per la cucina e da allora era diventato testimonial di molti eventi e corsi di cucina. Il Presidente della Provincia di Cuneo ha dichiarato: "Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore".