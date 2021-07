Scozia: sposo muore appena prima di pronunciare il sì

Paul Wynn è morto a soli 57 anni poco prima di diventare il marito della sua compagna Alison. I due avrebbero dovuto sposarsi al municipio di Saltcoats, nell'Ayrshire, in Scozia. Durante la cerimonia, però, mentre la sposa stava percorrendo la navata insieme al figlio, il futuro sposo Paul ha avuto un malore ed è morto. Una settimana prima gli era stato diagnosticato un cancro in fase terminale; inutili i tentativi di salvarlo da parte dei parenti prima e poi dei sanitari sopraggiunti in soccorso.

I due fidanzati stavano insieme da ben 21 anni e hanno avuto il tempo di fare 5 figli insieme; nel 2019 la decisione di sposarsi nel 2021. A maggio di quest'anno, però, Paul ha iniziato ad avvertire qualche sintomo sospetto; aveva perso molto peso e non stava bene. Dopo gli accertamenti, la terribile diagnosi: cancro al pancreas con metastasi al fegato e ai polmoni. I dottori gli hanno dato dalle sei settimane ai due mesi di vita. Una notizia che ha spinto la coppia ad anticipare le nozze previste per metà luglio. "Se avessi saputo che non avremmo avuto molto tempo, avrei cercato di organizzare il matrimonio prima", ha dichiarato ai media locali Alison, che ha raccontato l’accaduto quando è arrivata sul luogo della cerimonia: "L'ho chiamato un paio di volte, non si è girato, non mi ha guardato". L'uomo è poi caduto a terra, i presenti hanno provato a soccorrerlo e hanno subito chiamato i sanitari. I funerali di Paul si svolgeranno martedì 6 luglio allo Stevenston High Road Cemetery. Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per sostenere la famiglia.