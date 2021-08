Jennifer Aniston e David Schwimmer: stanno insime?

Se fosse vero, per i fan della serie più amata di sempre sarebbbe un sogno che si avvera: pare che Jeniffer Aniston e David Schwimmer si stiano frequentando in maniera romantica, proprio come Rachel e Ross, i personaggi che hanno interpretato per 10 lunghi anni in Friends. Galeotta fu la reunion della serie avvenuta pochi mesi fa a 17 anni di distanza dalla registrazione dell’ultimo episodio di Friends. Che tra i due ci sia sempre stata attrazione fisica lo hanno rivelato loro stessi proprio in occasione della reunion: «A un certo punto, avevamo una cotta l’uno per l’altra ma non è mai successo nulla. Uno dei due infatti era sempre impegnato, in momenti diversi, in un’altra relazione e non abbiamo mai oltrepassato certi limiti» aveva spiegato David, mentre la Aniston ha raccontato di aver detto al collega questa frase durante uno dei primi incontri sul set: “Sarà un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo davvero sarà sulla televisione nazionale” Ma se la prima volta è stata sul set, forse l’ultimo bacio tra i due è stato fuori; infatti i due sarebebro stati avvistati insieme nella proprietà della Aniston a Los Angelese mentre passeggiavano amorevolmente mano nella mano, romantici come Rachel e Ross.