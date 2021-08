Phubbing; una brutta moda dilagante

Quando ci si inventa una parola per descrivere qualcosa vuol dire che quella cosa è già diffusa e difficile da cancellare. Proprio come accade per la pessima abitudine di snobbare le persone con cui si è per fissare solo il proprio telefono, questa pratica si chiama Phubbing ed è l’unione di Phone e Snubbing, 'snobbare' in inglese. Quanto è fastidioso quando il vostro interlocutore annuisce in maneira assente mentre le sue attenzioni sono tutte per il suo telefonino?

Alcuni studi dicono che bisogna essere clementi con queste persone che altrimenti considereremmo solo maleducate; pare che sia un’abitudine tipica di chi soffre di ansia o depressione, sarebbe una sorta di nevrosi. A confermarlo è uno studio condotto dall'Università della Georgia. La principale autrice dello studio, Juhyung Sun, ha spiegato: “Naturalmente, alcune persone che hanno un’elevata ansia sociale o depressione hanno maggiori probabilità di essere dipendenti dal proprio smartphone”. Un po’ come se il telefono fosse una sorta di ancora o porto sicuro. La ricercatrice ha anche aggiunto: “Ho osservato che così tante persone usano i loro telefoni mentre sono sedute con i loro amici al bar, a qualsiasi ora, a pranzo, indipendentemente dal tipo di relazione”. Il Phubbing è più frequente quando si è in gruppo, quindi con più di una persona. Il problema di questa cattiva abitudine è che peggiora ulteriormente le relazioni sociali già difficile proprio per quei soggetti che lo fanno più spesso.