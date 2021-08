Dimmi di che segno sei e ti dirò come flirti

I segni dell'oroscopo, per chi ci crede, dicono molto di noi, anche come approcciamo chi ci interessa. ecco alcune caratteristiche segno per segno.

L’ariete è assertivo e audace nel flirtare. Se punti qualcuno sai essere sfacciata/o e la tua autostima è molto sexy. Bilancia, Capricorno e Ariete sono i migliori segni con cui avere una storia anche di breve termine, ma per le relazioni più lunghe, meglio Gemelli, Leone, Sagittario o Acquario.

Toro, hai visto troppi film romantici, sei dolce come lo zucchero filato. Preferisci essere approcciato/a che approcciare, al massimo tu cerchi un contatto fintamente casuale per sondare il terreno. Se sei a caccia di un incontro una tantum scegli lo Scorpione, l'Ariete o la Vergine. Se vuoi una relazione duratura, invece, scegli Capricorno, Bilancia o Gemelli.

Gemelli, il tuo flirt sta nelle parole e nella maestria con cui le usi, ma anche con il linguaggio del corpo non scherzi. Se desideri solo una storiella cerca Leone, Vergine e Scorpione. Se stai cercando qualcuno con cui avere una relazione, devi trovare una Bilancia, un Ariete o un Acquario.

Cancro: sei un ascoltatore interessato e questo è tutt’altro che scontato, sei sempre alla ricerca di una connessione con l’altro e questo è dannatamente affascinante. Per te Leone, Pesci o Capricorno sono perfetti per una nottata, ma se vuoi mettere su famiglia meglio Toro, Vergine o Pesci.

Leone, sei sempre alla ricerca di attenzioni e complimenti, ma sei anche molto bravo a snocciolarli. Sei seducente dal sorriso al carattere. Il tuo è un DNA sexy. Per divertirti prova con Scorpione, Ariete o Acquario. Se invece vuoi mettere radici con qualcuno, cerca Sagittario, Bilancia o Cancro.

Vergine, chi ti capisce è bravo. Passi dal distacco totale a trasudare sensualità. Flirti con la testa, gli occhi e le movenze. Se stai cercando un incontro mordi e fuggi rivolgiti a Gemelli, Scorpione o Acquario. Se vuoi una relazione solida invece, prova con Toro, Cancro, Capricorno o un altro perfezionista della Vergine.

Bilancia, la sai lunga su flirt, amore e gesti romantici. Con i tuoi trucchetti potresti conquistare chiunque. Se stai cercando un divertimento senza impegno scegli un Toro, un'altra Bilancia o un Ariete. Se sei pronto per sistemarti a vita, fallo con Gemelli, Leone o Acquario.

Scorpione: hai un’intensa carica sessuale, insieme a sensibilità e malizia. Adori flirtare per il solo gusto di farlo. Se vuoi l'avventura di una notte scegli Toro, Sagittario o Ariete. Se stai cercando una relazione stabile, Pesci, Cancro o Capricorno potranno fare al caso tuo.

Capricorno, quando flirti sei diretto,non usi giri di parole, ma a volte sei un po' troppo riservato. Fatti scoprire da chi ti ispira! Se cerchi una relazione toccata e fuga, Ariete, Bilancia e Cancro fanno al caso tuo, se cerchi qualcosa di più serio cerca Toro, Scorpione o Vergine!

Acquario: quando flirti sei così carismatico da essere magnetico. Hai un cinico senso dell’umorismo che attira i possibili partner e a volte li spiazza. Per una storia estiva cercati Scorpione, Pesci o Leone; se invece vuoi qualcosa di più duraturo opta per Gemelli, Bilancia e Sagittario.

Pesci, spesso fai il timido, quindi forse dovresti buttarti su chi ha un carattere diverso dal tuo. Certo sai farti notare anche senza dire una parola, diventando magnetico. Misterioso, sensuale e sensibile; se vuoi qualcosa di poco impegnativo, scegli Toro, Bilancia o Acquario. Per un’affinità più duratura scegliti Cancro, Scorpione o Capricorno.



Fateci sapere come va con i flirt estivi!