Qual è lo stipendio perfetto per essere felici?

Molti penseranno che lo stipendio perfetto sia il più alto possibile, invece alcuni studi che hanno messo in relazione salario e fattori che definiscono la felicità sono arrivati a conclusioni diverse. Lo stipendio perfetto non è stellare, certo abbondante, ma senza esagerare.

Uno studio della Purdue University un paio di anni fa ha raccolto interviste di persone provenienti da 164 Paesi e ha concluso che lo stipendio perfetto si attestava tra i 49.000 e i 61.200 euro. Quando lo stipendio superava i 75.000 euro, infatti, entravano in gioco fattori che potevano minare la felicità. Anche l’Università di San Diego si è occupata della questione e conferma che la felicità aumenta in maniera proporzionale rispetto allo stipendio, ma fino a una cifra di 75 mila dollari all’anno, dopo quel limite smette di crescere.

Intanto nel nostro Paese la situazione non è certo rosea. Lo stipendio medio dei paesi più felici del mondo è di 70mila euro, l’Italia ha uno stipendio medio annuo di 30 mila euro e un indice di felicità di 1,2 e si colloca così all’ultimo posto tra i paesi più felici del mondo (al primo posto il Lussemburgo ha 1,5 con uno stipendio medio di 100 mila euro).

Insomma il troppo stroppia, ma certo un pochino meglio in Italia possiamo fare.