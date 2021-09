Morta Margaret Loughrey vincitrice milionaria della lotteria

Ieri Margaret Loughrey è stata trovata morta in casa sua. La donna aveva 56 anni ed era famosa per la sua vincita milionaria avvenuta nel 2013, quando aveva sbancato l’Euromillions aggiudicandosi 30 milioni di euro. Margaret era praticamente indigente al momento della vincita e sopravviveva con un’indennità di disoccupazione di circa 300 euro al mese. Sicuramente i soldi hanno cambiato la sua vita, ma a suo dire in peggio.

Dopo sei anni aveva dalla vincita aveva dichiarato: “se l’inferno esiste, ci sono stata ed è così brutto”, riferendosi proprio alla difficoltà di gestire quei soldi e ai problemi in cui era incappata da quando era diventata milionaria. Metà del montepremi lo aveva donato immediatamente in beneficenza, poi aveva fatto grandi progetti sempre per aiutare gli altri, quei disoccupati come lei, ma meno “fortunati”. Non era però filato tutto liscio, si erano verificate continue dispute con i proprietari dei terreni che avrebbe voluto acquistare per realizzare i suoi progetti e alcuni problemi con la legge. A quanto riportano i giornali inglesi la donna, ubriaca, aveva aggredito il taxista che la stava riportando a casa ed era stata condannata a svolgere 150 ore di servizi socialmente utili, e in un’altra occasione a risarcire 30 mila sterline per aver discriminato un suo ex collaboratore per la sua religione. Tra un problemino e l’altro, la sua fortuna era stata risicata fino a 5 milioni di sterline. La sua morte non è ritenuta sospetta; la sua esperienza dopo essere diventata milionaria è l’esempio tangibile che i soldi non danno la felicità.