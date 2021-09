Jeff Bezos pronto a donare 1 miliardo di euro per gli animali in via d’estinzione

La fondazione di Jeff Bezos, Earth Fund, ha a cuore il futuro della Terra e dei suoi abitanti, per questo motivo ha deciso di combattere l'estinzione di alcune specie animali con l’obiettivo di preservare il 30% delle specie a rischio estinzione entro il 2030. Obiettivo importante che richiede un investimento consono fissato su 1 miliardo di euro. I soldi finiranno nelle zone del bacino del fiume Congo, dell'Oceano Pacifico e delle Andre Tropicali e saranno desinate ad associzioni e volontari sul territorio. Parte degli investimenti saranno impiegati per la salvaguardia delle popolazioni indigene, assicurando loro lo stile di vita che le caratterizza e che è spesso messo a rischio dai cambiamenti climatici e dalla fauna a rischio. Nel comunicato stampa del patron di Amazon che annuncia l’investimento si legge: “Lavorando assieme, possiamo unire i benefici della vita moderna e del mondo della natura. Spero che possa ispirare altre persone ad impegnarsi e donare denaro per la salvaguardia delle specie a rischio, proteggere la natura e contrastare il cambiamento climatico”. Bezos è uno dei filantropi più generosi del pianeta, l’anno scorso ha stanziato in totale 10 miliardi di dollari e a inizio mese ha elargito oltre 200 milioni di dollari per contrastare il cambiamento climatico. “Il mondo naturale non è migliore oggi di quanto lo fosse 500 anni fa, quando ci godevamo le foreste incontaminate, i fiumi puliti e l’aria fresca dell’era preindustriale”, ha affermato Bezos in una nota. “Possiamo e dobbiamo invertire questa anomalia”.