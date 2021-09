Un utente di Reddit crea una mini TV dei Simpson che riproduce in loop gli episodi della serie

Un fan della serie e utente di Reddit ha voluto creare con le sue mani uno degli oggetti simbolo di casa Simpson: la tv viola a tubo catodico che incanta Homer Simpson per ore mentre beve birra o mangia una ciambella e intorno a cui la famiglia si riuniisce per vedere Grattachecca & Fichetto. Si tratta di una riproduzione in 3d perfettamente funzionante che grazie a una memoria interna può mostrare tutte le puntate dei Simpson in ordine casuale e senza accesso a internet. L’originale non è certo bello con le sue antenne sbilenche, il tubo catodico anni ‘80 e le vecchie manopole a lato dello schermo, però i fan del cartone più amato e irriverente degli anni’90 e 2000 impazziscono anche per la riproduzione.

Il modellino è stato disegnato dall’utente Reddit buba447 con il software Fusion 360 e stampato con la stampante 3d Ender-3 Pro. La risoluzione del display è di 640 x 480 pixel ed è alimentata con una porta usb. Le due manopole regolano accensione e volume. L’hobbista ha creato la Tv per diletto e non ha intenzione di venderle, ma renderà pubblica la guida per provare a ricrearla a casa, ma non è da tutti! E questa è solo una piccola dimostrazione di cosa si può fare con la nuova tecnologia delel stampanti 3d.