Grosseto: la donna in tenuta da fitness non può entrare al supermercato perchè “nuda”

Diletta Pelucco, 30 anni, stava accompagnando la nonna di 90 anni a fare la spesa a Orbetello, in provincia di Grosseto; all’ingresso del supermercato era presente una vigilante con il compito di prendere la temperatura in ingresso, come ormai siamo abituati di questi tempi, la guardia ha però bloccato la giovane donna, impedendole di entrare a causa del suo abbigliamento. “Non può entrare qui a petto nudo”, le avrebbe detto, riferendosi al top da corsa che la donna indossava insieme a dei leggins a vita alta che quindi lasciavano scoperta solo una porzione di pancia. Onde evitare scomode attese alla nonna, Diletta, giovane psicologa, ha rimediato coprendosi con una camicia, ma una volta a casa ha denunciato l’accaduto attraverso i social, scrivendo: "In fila per entrare al supermercato sono stata fermata dalla guardia giurata a causa della mia nudità. Io sono rimasta incredula, credevo scherzasse indossavo pantaloni da sopra l’ombelico fino alle caviglie e un top. Lei davanti agli altri clienti mi ha detto che ero a petto nudo (..) Mia nonna aspettava la spesa e non avevo voglia di discutere. Ma farò presente alla ditta che gestisce i vigilantes ciò che è successo". La questioen ha scatenato una scia di polemiche che ha innescato la stessa Diletta con la sua riflessione: "Ora difficilmente mi sento in dovere di chiedere spiegazioni, ma davvero nel 2021 bisogna ancora trovare modi per far sentire inadeguate le donne?".