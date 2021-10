Un albergo di Rimini propone notti a 1 euro ai clienti che vorranno farsi spiare 24/24h

Lo Stupido Hotel di Miramare di Rimini proporrà soggiorni di 5/7 notti al prezzo di 1 euro a notte, basta che si accetti di essere spiati dalle telecamere tutto il giorno, tutti i gironi. La proposta sarà valida dal 15 aprile al primo settembre 2022. Il gestore Fabio Siva si è inventato questa iniziativa perché pensa che sia in linea con i tempi: “Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. E noi offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy”. L'idea di base è quella di creare una diretta streaming per spiare le interazione anche tra i diversi ospiti. Il piano “spiato” sarà solo il quarto, isolato dal resto della struttura (in cui la privacy sarà normalmente rispettata). Qui ci saranno telecamere in tre stanze, una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming. Un’ulteriore telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E infine l’ultima sul terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Non solo, ma si toglieranno le porte delle camere e verranno stabiliti alcuni momenti comuni obbligatori, per facilitare l’interazione in quello che somiglierà molto a un Grande Fratello casereccio. La struttura, si trova a duecento metri dalla spiaggia di Bradipo, ha “camere tra le più grandi in Italia, dai 35 metri quadri in su, cromoterapia nelle docce, ed è solo per adulti, non prendiamo neanche i bambini accompagnati dai genitori”. Una vacanza riservata agli adulti senza figli, per rispettare il riposo degli altri ospiti, mentre i cani sono i benvenuti. Solitamente le stanze allo Stupido Hotel, che si chiama così in onore di una canzone di Vasco Rossi, costano dai 60 ai 150 euro a notte. Le richieste per la folle iniziativa sono già tantissime, assicura il gestore.