Il matrimonio più felice: quello senza figli, dicono gli studi

Il matrimonio è il preludio alla famigliola con i figli, ma non è sempre così, anzi; il risultato di molti studi fatti sull’argomento dice che le unioni di coppia più felici sono quelle che non hanno avuto figli. I numeri dicono che nonostante i matrimoni con figli siano fonte di maggiori attriti e difficoltà, i divorzi sono comunque inferiori, proprio perché i genitori restano insieme per il bene della prole e questo contribuisce all’insoddisfazione della coppia. La donna nubile e senza figli è sempre stata dipinta come “zitella” e infelice, ma i risultati di diversi sondaggi smentiscono tutti questi stereotipi. Sarebbero proprio le donne a beneficiare dell’assenza dei figli. Indovinate perché? Sono spesso proprio le donne ad occuparsi maggiormente della cura dei figli e dell’economia domestica, per questa ragione si dichiarano più felici e leggere senza le incombenze di un nucleo familliare allargato dalla presenza dei figli.

Non ci voleva una ricerca in effetti a ricordare o a fare immaginare a tutti quanto stress possano introdurre i figli all'interno di relazioni, magari già compromesse, ma anche quanto arricchimento. In definitiva è importante sapere che nel 2021 le donne e le coppie possano scegliere se avere o figli o meno senza sentire la pressione sociale dell’equazione figli uguale felicità, perché questo è stato ampiamente smentito da numerose ricerche sull’argomento.