Spagna: i giovani vanno a vivere da soli troppo tardi e Sanchez prova con il bonus affitto

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez si sta impegnando sulle politiche giovanili, prima il bonus cultura, all’italiana e adesso arriva anche il bonus affitto per incentivare i giovani spagnoli a schiodarsi da casa dei genitori. Si tratta di 250 euro mensili destinati ai giovani tra i 18 e 35 per aiutarli nella strada verso l'indipendenza. Il bonus è riservato a chi lavora ma ha un reddito inferiore a 23.725 euro all’anno. Anche gli spagnoli quindi si prenderebbero dei “bamboccioni” se si trovassero nel nostro Paese. Oltre al bonus sono previste alcuni provvedimenti per regolare il mercato immobiliare ormai fuori controllo in alcune zone di Barcellona e Madrid che hanno prezzi alle stelle.

Gli spagnoli lasciano casa in media verso i 30 anni, come i giovani italiani, esattamente 4 anni dopo la media europea che si attesta a 26 anni. La colpa è dei salari bassi, dell'incertezza economica e dall'alto tasso di disoccupazione che arriva al 33% in alcune città. L’idea del bonus non è una novità assoluta; prima di Sanchez lo aveva introdotto Zapatero prevedendo un bonus di 210 euro per i giovani tra i 22 e i 30 anni, oggi questa soglia si è alzata per offrire un beneficio proprio ai 30 anni che vorrebbero, ma non possono andarsene di casa.