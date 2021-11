Meta: il nuovo nome di Facebook è stato “rubato” a un’altra azienda?

Al giorno d’oggi ci sono talmente tante aziende che trovare un nome originale non è cosa da poco. Nemmeno Zuckerberg ce l’avrebbe fatta con la sua nuova azienda Meta che sarebbe però un nome già utilizzato da una ditta che vende computer. La cosa non è piaciuta alla Meta PC che forse ne ha visto anche un'occasione ghiotta.

Il nome Meta PC è stato depositato solo ad agosto dalla giovane azienda di software e laptop, ma i proprietari devono già esserci molto affezionati, tanto che non hanno alcuna intenzione di cedere il marchio per meno di 20 milioni di dollari, una cifra non certo da ridere. I due titolari di Meta PC Joe Darger e Zack Shutt in attesa di sapere se diventeranno o meno milionari, l’hanno presa sul ridere pubblicando prima una foto con Zuckerberg, il loro logo e uno dei loro prodotti e poi registrando un vero e proprio video di presentazione ufficiale del loro rebranding, facendo il verso all'AD di Meta e indovinate come si chiameranno ora? Facebook, naturalmente.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z — META PCs (@METAPCs) October 28, 2021