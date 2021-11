Dal 2023 niente più canone TV in bolletta

Il canone Rai che oggi viene riscosso unitamente alle bollette della luce, probabilmente tornerà a essere pagato a parte come avveniva prima del 2016. La decisione è in discussione alla commissione europea che lo ha di fatto comunicato al nostro Paese. La direttiva rientrerebbe nella più ampia riforma del mercato dell’energia, su cui è al lavoro da tempo l’Esecutivo e che sarà effettiva nei prossimi mesi. “La decisione di esecuzione del Consiglio sul Piano italiano di Ripresa e Resilienza comprende misure volte a garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell’elettricità“, scrive la Commissione europea; pertanto l’Italia dovrebbe provvedere ad eliminare dalla bolletta tutti gli oneri non legati alla fornitura di energia elettrica.

Il canone era stato inserito in bolletta per contrastare l’evasione fiscale nel 2016 dal governo Renzi, decisione che aveva effettivamente fatto aumentare gli incassi dovuti al canone; nel 2016 ci fu un incasso superiore di ben 420 milioni di euro rispetto al 2015 e una riduzione dell’evasione di oltre il 25%. Ora ci sarà bisogno di mettere in campo nuove misure per contrastare l’evasione fiscale. Non solo, ma la prospettiva è quella di rendere obbligatorio il canone anche per chi è in possesso di smartphone, computer e tablet che di fatto consentono la visione dei canali Rai.