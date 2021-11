Esiste una macchina che simula i crampi mestruali

Fino ad oggi solo le donne sapevano che cosa fossero i dolori mestruali, ma adesso anche i maschi possono provare cosa si provi, grazie a una macchina che simula proprio i dolori causati dal ciclo mestruale. Alcuni ragazzi hanno deciso di testarla e pubblicare su Tik Tok il video delle loro reazioni; la prima a testarla per prima è stata una ragazza che, nonostante la macchina fosse settata sulla massima intensità, non ha fatto una piega. Quando è toccato ai ragazzi invece la scena è diventata molto divertente; i maschi erano davvero stupiti dal fastidioso dolore che la macchina provocava: “Ma è normale che faccia così male?”, ha chiesto uno di loro; “Che male alle ginocchia!”, gli ha fatto eco un altro. Molti effetti da ciclo, come i dolori muscolari, sono del tutto inimmaginabili per gli uomini che non hanno solitamente occasione di provarli su di sé. Il video è divertente, ma apre anche la riflessione sulla resistenza al dolore tipicamente femminile e che gli uomini non hanno modo di sviluppare. La clip ha raccolto più di 1.4 milioni e oltre 250.000 mi piace in pochi giorni. Tutte le donne vorrebbero sottoporre gli uomini a questa “tortura”: “Per favore, questo dovrebbe essere aggiunto alle lezioni di salute delle scuole superiori perché alcuni ragazzi non capiscono davvero il nostro dolore” ha commentato un’utente. Sicuramente l’esperienza renderebbe maschi e femmine più solidali.