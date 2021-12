La Cina pensa di costruire un aereo supersonica

Alcuni ingegneri cinesi stanno lavorando alla costruzione di un motore ipersonico velocissimo i grado di trasportare 10 passeggeri in qualsiasi parte del mondo e in un’ora di tempo. Esiste già un prototipo che potrebbe alimentare un aereo di 45 metri, i primi test sono stati fatti dal professor Tan Huijun e i colleghi della Nanjing University of Aeronautics and Astronautics di Jiangsu in una galleria del vento. L'aereo dovrebbe viaggiare a una velocità che è 5 volte la velocità del suono. L’idea riprende un vecchio progetto del 1990 di Ming Han Tang, un ex ingegnere capo del programma ipersonico della NASA; all’epoca però il progetto non andò in porto per i costi esorbitanti e le difficoltà tecniche, ma adesso gli ingegneri ci stanno nuovamente lavorando. L’obiettivo cinese è costruire una mini flotta di aerei passeggeri entro il 2035. Ovviamente la Cina non è l’unica con questo ambizioso progetto, a fare da contraltare ci sono gli USA: a luglio la US Air Force ha annunciato di aver stretto cun contratto di 53 milioni di euro con la Hermaeus, una società incaricata di proteggere e sviluppare un aereo ipersonico che dovrebbe arrivare a viaggiare a circa 6100 km/h. Praticamente il mondo diventerebbe piccolo piccolo a queste velocità!