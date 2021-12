Belén Rodriguez paparazzata con Michele Morrone mano nella mano

Sul profilo Instagram di Whoopsee sono apparse in esclusiva le immagini che pizzicherebbero la showgirl Belen Rodriguez in dolce compagnia dell’attore Michele Morrone. Un brevissimo video in cui si vede quella che sembra essere effettivamente Belén, mano nella mano con quello che inequivocabilmente è Morrone. I due si trovavano nel ristorante “El Porteño Prohibido” di Milano, lui la precede tenendole la mano, lei lo segue con indosso un vestito a fiori. cercando di dare meno nell’occhio possibile. Il volto di lei non si vede così chiaramente, ma a seguirla c’è proprio l’assistente di Belén, quindi se due indizi fanno una prova…Morrone però non sembrava tra i fan numero uno della bella argentina, anzi, in una diretta social, rispondendo a chi ipotizzava un suo flirt con Belen aveva dichiarato: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t…e e un c…o. Però chi lo sa”. Ma d’altronde anche tra Fedez e la Ferragni è iniziata proprio con il verso di una canzone di lui che la prendeva in giro. Quindi mai dire mai.

In tutto ciò non si hanno notizie del compagno ufficiale di Belén, Antonino Spinalbese con cui hanno appena avuto una bimba, Luna Marì; da un po’ di tempo ormai i due non pubblicano più scatti bollenti insieme o romantici baci d’amore, che si stiano concentrando sulla piccola, o c’è davvero aria di crisi come da tempo si rumoreggia?