Giulia de Lellis è finita in ospedale per la reazione a un farmaco

Una brutta disavventura per l’influencer Giulia de Lellis che è finita in ospedale per una reazione avversa ad un farmaco anti asma, peggiorata dal Covid. “Finalmente sto molto meglio – ha scritto Giulia in una storia Instagram – Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma, peggiorata dopo il covid"

L’influencer aveva infatti contratto il visura a fine gennaio, in forma lieve, ma con qualche strascico successivo evidentemente. De Lellis aveva anche dovuto rinunciare ai festeggiamenti il giorno del suo compleanno, a causa della positività ed era rimasta da sola, salvo poi rifarsi una volta guarita con una super festa in hotel.

Insomma era tornato tutto tranquillo, fino a quando a causa del farmaco si è sentita poco bene: "Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio – ha scritto rassicurando i fan in pensiero – Mi riprendo e torno, sono solo un po' disabilitata e stanca". Ad attenderla a casa il fidanzato Carlo Guassalli Beretta che si prenderà cura di lei.