Linda Evangelista rompe il silenzio e racconta delle sue deformazioni fisiche

Ha iniziato la sua carriera di super modella quando era ancora una teenager e ha raggiunto ben presto la scena internazionale. Da quasi 5 anni è sparita dalla circolazione e il motivo lo aveva reso noto lei stessa lo scorso anno attraverso Instagram: Linda Evangelista è sfigurata a causa degli effetti collaterali avuti in seguito a un intervento di criolipolisi. In una recente intervista alla rivista People, la top model di 56 anni ha raccontato cosa ha vissuto negli ultimi anni: "Mi piaceva sfilare - ha raccontato - ora invece tremo al pensiero di incontrare qualcuno che conosco. Non posso più vivere in questo modo, nascondendomi e nella vergogna. Non posso più vivere con questa pena. Ora voglio parlare".

Pochi mesi dopo l’intervento la modella ha notato delle sporgenze lungo il collo, le cosce e il petto, protuberanze che si irrigidvano e diventavano insensibili, si tratta di una iperplasia adiposa paradossale, un effetto collaterale dell’intervento a cui si era sottoposta e che si manifesta nell'1% dei pazienti. "Le protuberanze sono dure - ha spiegato - e se cammino senza un busto quando indosso un vestito ho degli sfregamenti fino al punto da sanguinare. Non è grasso morbido ma duro".

Quella che descrive è una malattia che sembra davvero difficile da sopportare, soprattutto per chi faceva del proprio aspetto fisico un punto di forza e una professione. Ma ora Evangelista non si riconosce più: "Lei - riferendosi alla super modella Linda Evangelista - è come se fosse scomparsa".