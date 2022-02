I fan di Johnny Depp vogliono fargli vincere l'Oscar a ogni costo

Johnny Depp ha vissuto momenti migliori; negli ultimi anni ha dovuto affrontare l’estenuante battaglia legale con la ex moglie che lo accusa di violenza domstica e una causa (persa) per diffamazione contro il Sun che lo aveva definito proprio “picchiatore di mogli”. Una condizione pesante per l’attore di Jack Sparrow che gli è costata anche un brutto tracollo lavorativo, culminata nella cancellazione del suo ruolo nel film Fantastici, tratto dal romanzo di J.k. Rowling.

Quello che invece non gli manca di certo è il supporto dei fan che si sono mobilitati per fargli vincere l’Oscar. Quest’anno il prestigioso premio prevede due concorsi online. Oltre alle classiche statuette attribuite dalla giuria, per i premi online a votare sono le persone da casa che devono scegliere sia il film migliore per loro che la scena più significativa che abbiano visto quest’anno al cinema. I voti sono raccolti su Twitter con gli hashtag #OscarFanFavorite e #OscarsCheerMoment. In palio c’è una statuetta (virtuale), quindi una bella soddisfazione.

I fan di Johnny Depp si sono letteralmente scatenati per far vincere il proprio idolo con il film “Il caso Minamata”, boicottato dagli USA, ma apprezzatissimo nel resto del mondo. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino nel 2020, il film ha avuto una distribuzione internazionale, ma negli Usa è arrivato solo nel 2022 dopo diverse peripezie. Il film, diretto da Andrew Levitas racconta la storia del reportage del famoso fotografo William Eugene Smith, mandato in Giappone da Life a documentare e denunciare, l’avvelenamento da mercurio degli abitanti del villaggio di Minamata.

Per Johnny Depp la vittoria popolare sarebbe una bella rivincita dopo un annus horribilis.

One of the best films released in 2021, #Minamata, is the worthy candidate for #OscarsFanFavorite #Sweepstakes pic.twitter.com/jyOgNwp8nW — Olga Kruglova (@olga_kruglova) February 20, 2022