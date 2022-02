Come capire se il tuo cane si annoia e come evitare che accada?

La noia è uno stato d’animo normale che attraversiamo tutti, umani e cani. I cani infatti sono animali sociali molto intelligenti che hanno bisogno di essere stimolati in diversi modi. In assenza di stimoli, arriva la noia.

Ci sono diversi tipi di “noia” che possono assalire il nostro cane: la “noia motivazionale”, cioè una noia che deriva dalla mancanza di motivazione ad impegnarsi in qualcosa di interessante; la noia forzata, cioè quando il nostro cane è costretto a fare un’attività poco interessante per lui o ripetitiva, privandosi di cose più divertenti. Infine c’è la noia legata alla situazione che è proprio la mancanza di un contesto stimolante che non cattura l’interesse del cane. La noia del cane è spesso legata alla solitudine, all’impossibilità di poter osservare il suo padrone o i suoi padroni, cosa per loro già appagante.

Il primo step è capire se effettivamente il nostro cane si annoia più del normale. Le reazioni alla noia possono essere di due tipi, una più energica e nervosa, e una “letargica”. Se il cane non riesce a stare fermo, vi porta continuamente un gioco qualsiasi, o ripete compulsivamente alcune azioni come leccare la cuccia, se stesso o il muro, allora è nervoso, magari proprio a causa della noia che lo pervade. Se invece il vostro Fido dorme tutto il giorno, potrebbe essere anche questo un chiaro segnale di noia.

Se il nostro cane ci appare costantemente annoiato, cosa possiamo fare per rendere le sue giornate più interessanti?

I cani sono animali intelligenti e ci sono molte attività che riescono a essere per loro appaganti. Molto dipende dal tipo di cane, dalla razza e dal carattere. Sicuramente per loro è fondamentale stimolare la socialità, ma anche l’attività fisica, l’olfatto e il senso dell’avventura. Il primo passo per rendere interessante la loro quotidianità è programmare dei momenti di gioco o attività durante la settimana. Provate a variare zone per la passeggiata, al vostro cane si apriranno una serie di stimoli olfattivi nuovi che lo renderanno subito felice. Comprategli dei giochi, alcuni possono essere utilizzati dal cane anche quando è solo, dosateli con parsimonia in modo che non si annoino anche di quelli e lasciategli solo quando non siete in casa con loro. Un altro senso importante per il cane è il gusto: oltre alla classica alimentazione di tutti i giorni, prendetegli qualcosa di sfizioso da mangiare o mordicchiare, che stimoli il gusto e la masticazione, altro elemento importante per loro. Se ne avete la possibilità portatelo a fare qualche attività sportiva insieme a un educatore, i cani adorano essere stimolati e sfidati per imparare cose nuove e vi daranno molte soddisfazioni!

Infine ricordate che la solitudine è per loro la punizione peggiore, se sapete di dover restare molte ore fuori casa, chiedete aiuto a un dogsitter, ormai ce ne sono tantissimi in circolazione, per tutte le tasche e tutte le esigenze. Vedrete che un cane che non si annoia è un cane più felice e probabilmente più ubbidiente e soddisfatto di stare con voi!