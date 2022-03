Sesso: come ritrovare l’intesa ed evitare il tradimento

Il sesso è uno degli aspetti più importanti della coppia, se non il più importante. La psicologa Marinella Cozzolino, intervistata qualche mese fa dalla rivista Di Lei, ha svelato alcuni importanti consigli per tenere viva la relazione sessuale ed evitare dolorosi tradimenti e “sviste” coniugali. Eccone alcune:

Educarsi all’affettività: il sesso è una macchina complessa che va ben oltre l’atto meramente fisico che si vede nei film. Parte dalla cura, anche fisica, dell’altro. Da piccoli gesti di accudimento, da tenere in considerazione.

Fare spazio all’altro. “Si vive la storia puntando tutta l’attenzione su se stessi e nel momento in cui l’altro richiede una piccola rinuncia iniziano i problemi”; avverte la sessuologa: imparate ad ascoltare.

Non usare gli altri per stare meglio: “Non bisogna vivere la storia con l’aspettativa che l’altro possa “aggiustare” la nostra vita”. Il partner dovrebbe rendere migliore la nostra vita, che però deve partire da una base di decenza, altrimenti forse non si è pronti per una relazione!

“Non bisogna vivere la storia con l’aspettativa che l’altro possa “aggiustare” la nostra vita”. Il partner dovrebbe rendere migliore la nostra vita, che però deve partire da una base di decenza, altrimenti forse non si è pronti per una relazione! Essere innamorati del mondo dell’altro. Non basta amare l’altro, ma bisogna accogliere anche tutto il suo intorno. “Il mondo dell’altro mi deve affascinare, devo aver voglia di conoscerlo, di scoprirlo”. Se siete sempre a dieta, non fidanzatevi con un cuoco!

Possono sembrare consigli che poco hanno a che vedere cn il sesso, ma non è affatto così: la sessualità è l’espressione fisica di tutta una serie di dinamiche di coppia che vanno ben adlidlà delle lenzuola. Quindi prendetevi cura dell’altro in ogni senso e non ci sarà bisogno di tradire!