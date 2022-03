La cromoterapia si fa anche in cucina

Non è una novità il fatto che i colori influenzino il nostro umore. Ogni colore ha un suo significato e viene associato automaticamente dalla nostra mente a una sensazione piuttosto che a un‘altra. La cromoterapia è una branchia della medicina alternativa che studia i colori per sfruttarli a beneficio dell’organismo; ora va molto di moda anche mettere in pratica questa tendenza in cucina. Anche i cibi possono essere di diversi colori e avere effetto su chi li osserva (prima di addentarli). I colori del cibo ci danno informazioni sulla qualità del cibo stesso e possono agire anche a livello emotivo su di noi, innescando vere e proprie reazione chimiche. Che significato ed effetto hanno i colori a tavola?

Il rosso è il colore della forza e aiuta a combattere malinconia e insicurezza. Il rosso aumenta il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, stimolando l’attività nervosa. Fragole, pomodori, ravanelli, uva rossa, melograno e ciliegie. ci rivitalizzano! Arancione e giallo sono colori che trasmettono benessere e speranza. Serenità allegria e ottimismo sono stimolate dalla vista di albicocche, agrumi, pesche, ananas. Mettete questi alimenti in tavola prima di avanzare una proposta di lavoro, ad esempio. Il verde è antistress, calma e ci fa sembrare tutto sotto controllo. Gli alimenti come lattuga, rucola, olive, spinaci, fagiolini, piselli, basilico e mele verdi ci restituiranno subito un buon senso di equilibrio. Il blu ci aiuta a sconfiggere nervosismo e insonnia. Stimola le nostre capacità intellettive e dona calma e serenità; per avere questi effetti ricercate melanzane, frutti di bosco e prugne. Infine il bianco è il colore della pace, della lucidità. Mangiare alimenti bianchi aiuta ad affrontare con grande consapevolezza gli impegni quotidiani. Non fatevi mai mancare yogurt, banane, cavolfiore, porri e finocchi per trovare l'energia giusta. Giocate in cucina con i colori del cibo, per creare un mix perfetto di energie e stimoli per occhi e pancia!