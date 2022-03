Quante tisane al giorno è giusto bere?

Forse non avete mai pensato che bere troppe tisane possa non fare bene, in fondo si tratta principalmente di acqua, ma ci sono alcune cose da sapere. Stabilire uno standard universale è molto difficile perché dipende dalla chimica di ognuno di noi, ma ci sono delle linee guida che valgono per tutti. Bere troppe tisane può causare mal di testa, nervosismo, problemi di stomaco e problemi di insonnia. Non vi ucciderà, ma perché andare incontro a certi inconvenienti?

Recentemente la questione è stata affrontata da GreenMe in articolo. Bere fino a tre o quattro tazze non vi darà problemi, ma occorre prima capire quali sono le proprietà della tisana che avete scelto e di cui (forse) state abusando. Molte erbe sono sicure e non nocive anche se assunte in grande quantità, ad altre occorre fare più attenzione. La liquirizia, ad esempio, aumenta la pressione arteriosa, quindi occorre fare attenzione soprattutto se si soffre di pressione alta. Altre erbe hanno invece proprietà anticoagulanti che quindi non andrebbero associate a una terapia anticoagulante o andrebbero evitate in prossimità di interventi chirurgici.

Le tisane diuretiche e quelle a base di alghe, andrebbero assunte solo saltuariamente perché il loro alto contenuto di iodio può provocare problemi alla tiroide. In generale le tisane fai da te sono da evitare, ed è meglio prediligere quelle confezionate da esperti e in monodosi, pronte al consumo, evitando di incorrere in pericolosi sovradosaggi.