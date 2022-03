Social: alle ragazze fanno male tra gli 11 ai 13 anni, ai maschi tra i 14 e i 15

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge, dell'Università di Oxford e del Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, ha analizzato l'influenza dei social sui ragazzi a seconda del sesso e delle’età. Sintetizzando è emerso che gli effetti più negativi si hanno tra gli 11 ei 13 per quanto riguarda le ragazze, mentre per i maschi l’età più critica è tra i 14 e i 15 anni. Lo studio è stato condotto nel Regno Unito e ha coinvolto più di 84 mila individui di età compresa tra 10 e 80 anni, selezionando 17.400 giovani tra i 10 e i 21 anni. Lo studio ha individuato alcune fasce di età in cui l’uso dei social era legato a una minore soddisfazione della vita. Questa associazione è più netta nelle ragazze tra gli 11 e i 13 anni e per i ragazzi qualche anno più tardi, come se questa tendenza fosse correlata alla pubertà. Ulteriori studi andranno condotti per capire meglio le ragioni di queste tendenze: “I nostri risultati - aggiunge Sarah-Jayne Blakemore, collega e coautrice di Orben - mostrano che oltre all’impatto negativo dei social sul benessere mentale è necessario considerare anche il meccanismo inverso, per cui una minore soddisfazione della vita può portare a un maggiore utilizzo dei social media”.