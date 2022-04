Chiara Ferragni confessa la sua insicurezza estetica: “Nessuno è perfetto”

Chiara Ferragni dopo essere stata accanto al marito Fedez in questi giorni complicati, è tornata a parlare di sé e lo ha fatto dando una lezione di body positivity. L’influencer ha voluto mostrarsi senza trucco né filtri, mettendo in evidenza chiaramente la sua acne in una serie di stories di cui ha poi voluto parlare: “Per la maggior parte della mia vita la mia insicurezza più grande, dal punto di vista fisico, è stata la pelle: ho avuto sfoghi e acne e mostrare la mia pelle in quelle condizioni era complicato – ha spiegato –Negli ultimi sei anni la mia pelle è cambiata e migliorata, grazie a una vita più felice, ad un bilanciamento degli ormoni e all’inositolo (del tutto naturale). Ogni tanto però gli sfoghi tornano, ma va bene. Ho fatto pace con questa situazione”. L’imprenditrice digitale ha spiegato che lo sfogo è certamente dovuto al grande periodo di stress a causa dei problemi di salute del marito: “Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: colpa dei miei ormoni e di un livello di stress davvero molto alto. Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo, ma poi ho pensato: perché non parlarne? Dobbiamo normalizzare anche i giorni in cui la nostra pelle è imperfetta e non vivere con la pressione di sentirci sempre perfetti. Nessuno lo è”.

Un bel messaggio, particolarmente significativo perché arriva da una persona che lavora molto con la sua immagine, ma siamo tutti umani, soggetti a stress e problemi, ed è sano parlarne.