C’è un’app che ti paga per camminare: si chiama WeWard

L’app WeWard non vi farà diventare ricchi, ve lo diciamo subito, però l’idea di guadagnare facendo attività fisica rimane comunque allettante per moltissime persone, tanto che nel primo trimestre del 2022, l’app ha registrato 2,5 milioni di nuovi utenti. WeWard è un'app nata in Francia ( e diffusa ormai nle mondo) per incentivare le persone a cammnare. Principalmente si tratta di giovani, gli iscritti sono soprattutto donne tra i 18 e i 35 anni e solitamente abitanti di grandi città. La frenesia della metropoli e i prezzi del carburante alle stelle spesso spingono gli abitanti a muoversi proprio a piedi, sfruttando in più le app come WeWard. L’app nasce proprio per disincentivare l’uso dei mezzi a motore e prediligere la camminata, in più c’è un piccolo riconoscimento economico, più simbolico che altro: ci vogliono infatti 3000 passi per guadagnare 1 centesimo di euro; quindi mettetevi l’anima in pace, nemmeno se siete dei maratoneti diventerete ricchi! Come tutte le app però, bisogna stare attenti alla privacy; WeWard per essere economicamente sostenibile ci richiede l'accesso a molte info e dati personali per poi proporci molta pubblicità. Quindi valutate voi quanto la cosa vi turbi o meno.