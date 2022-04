La fidanzata partorisce, lui gioca ai videogiochi

Qualche settimana prima del parto le mamme preparano la borsa per il parto con tutto il necessario per il travaglio e per i primi momenti di vita del bambino. A quanto pare anche i papà ora preparano la loro particolare borsa per il parto: Amber Scott, un ventottenne statunitense, nella sua ci ha messo l’Xbox che riteneva irrinunciabile nonostante si preparasse a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita e di quella della sua compagna.

La donna, durante la lunga permanenza in ospedale per il travaglio ha testimoniato tutto con delle immagini che ritraggono il marito presissimo, ma non dal parto, piuttosto dai suoi videogiochi. Si era portato anche le cuffie per godersi l’esperienza di gaming al massimo, noncurante della fidanzata in travaglio: “Il mio ragazzo ha portato i videogiochi in ospedale per le mie 21 ore di travaglio", ha spiegato la ragazza ai suoi follower. Gli utenti si sono scatenati in commenti scioccati o di rimprovero, soprattutto le donne. Ma è stata la stessa neo mamma a spiegare che a lei andava benissimo così: "Non c'è niente di male, va bene ad entrambi. Anche io in quelle ore ho guardato film e navigato su internet". Il parto nell’era digitale è così: ognuno perso davanti al suo schermo.