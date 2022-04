Sorgerà un ponte riservato agli animali per attraversare la strada più trafficata della California

Si chiamerà Wallis Annenberg Wildlife Crossing e sarà il nome del cavalcavia più grande al mondo che verrà realizzato su una delle strade più trafficate e pericolose della California, tra le montagne di Santa Monica. In questo modo consentirà alla fauna locale di attraversare la strada in tutta sicurezza. Il cavalcavia sovrasterà la famosa autostrada 101, su cui circolano oltre 300.000 veicoli al giorno. Gli animali finora costretti ad attraversare le sue 10 corsie, hanno provocato un numero altissimo di collisioni che sono costate la vita a migliaia di animali tra cui leoni di montagna, coyote e cervi e a 5 conducenti nel 2018. Così il Governo della California ha deciso di costruire l’enorme ponte alto 64 metri e lungo 50, chiedendo l’appoggio di molte organizzazioni tra cui il National Wildlife Federation ed i suoi partner. Il progetto ha visto coinvolti esperti paesaggistici, naturalisti e veterinari per ricreare un ambiente fedele all’originale e piantare tutt’intorno alberi e piante per attirare anche le specie più titubanti e convincerle ad utilizzare il cavalcavia per raggiungere l’altro lato della strada e impossessarsi nuovamente del loro territorio. Il CEO della Annenberg Foundation, che ha dato un importante contributo economico al progetto, ha dichiarato: “I ponti della fauna selvatica ripristinano gli ecosistemi che erano stati fratturati e sconvolti. Riconnettono terre e specie che desiderano essere integre. Credo che questi incroci vadano oltre la mera conservazione, verso una sorta di ringiovanimento ambientale atteso da tempo”.