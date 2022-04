Cristiano Ronaldo e Georgina: morto durante il parto uno dei due gemelli

Uno dei due gemelli della coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non ce l’ha fatta ed è morto durante il parto che ha dato alla una bimba sola. Lo hanno annunciato loro stessi via social: “È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte di nostro figlio. È il dolore più grande che i genitori possano provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità".

Nelle ore successive si sono susseguiti i messaggi di solidarietà di tutti coloro che sono vicini alla coppia. La sorella di Ronaldo in primis, Katia Aveiro ha condiviso una lettera che recita: “Il nostro angioletto è già in grembo a papà… E la nostra bambina è lì ferma, forte e piena di salute e ci mostrerà ogni giorno che solo l'amore conta", queste parole fanno riferimento al papà di Ronaldo, Denis, deceduto nel 2005, quando il calciatore aveva solo 20 anni.

Oltre alla vicinanza via social dei singoli colleghi, anche il Manchester United ha voluto comunicare le sue condoglianze con un messaggio di cordoglio: “Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento”.

Non si sa molto sulle dinamiche dell’accaduto se non quanto condiviso dalla coppia che chiede di rispettare la loro privacy: “Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre”.

