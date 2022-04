Non tutto l’alcol fa ingrassare: meglio il vino della birra e i superalcolici

L’alcol fa ingrassare, è una cosa piuttosto nota. Le bevande alcoliche però sono le più svariate e ognuna ha le sue caratteristiche e composizione. In generale il consumo di alcol promuove l’accumulo di grasso stimolando l'appetito e incoraggiando l'eccesso di cibo; dopo una bella bevuta è infatti facile che si mangi anche “cibo spazzatura", mettendo a dura prova il nostro fegato. D’altro canto l’alcol ostacola l'assorbimento calorico e aumenta il dispendio energetico, incoraggiando la perdita di peso, almeno se consumato in concomitanza ai pasti, per effetto termogenetico.

I ricercatori della Iowa State University e della Virginia Polytechnic Institute hanno studiato gli effetti che diversi tipi di alcolici come birra, vino rosso, vino bianco, liquori hanno sulla composizione corporea. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Obesity Science & Practice e ha preso in considerazione i dati di 1.869 adulti di età compresa tra 40 e 79 anni.

Secondo i risultati, bere vino non è associato ad aumentati livelli di grasso viscerale, ma può addirittura svolgere un ruolo protettivo per la salute, essendo associato a una ridotta infiammazione, mentre bere vino bianco con moderazione è associato a una maggiore densità minerale ossea, quindi offrendo benefici soprattutto alla popolazione più anziana. Consumare birra e alcolici, invece, è spesso associato a una dislipidemia (alterazione della qualità dei grassi) e all’insulino-resistenza, stimolando la formazione di tessuto adiposo.

Bere troppo alcol ha però effetti sulla salute mentale a lungo andare, quindi in ogni caso occorre non esagerare, ma se proprio dovete concedervi un bicchiere, ma siete preoccupati per la linea, secondo questa ricerca è meglio che sia un bicchiere di vino!