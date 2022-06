Alcol: basta un drink al giorno per ridurre le dimensioni del cervello

Bevi responsabilmente, ormai il messaggio della scienza (oltre che delle pubblicità progresso), è chiaro.

Nuovi studi dicono che anche solo un drink al giorno in realtà non farebbe bene al cervello.

Una ricerca ha preso in considerazione i dati di oltre 36mila adulti contenuti nella UK Biobank, confrontando le loro abitudini rispetto al consumo di alcol e le riduzioni della materia cerebrale. Quello che hanno osservato è che la tendenza della materia cerebrale a ridursi “non è lineare, ma peggiora più bevi”, come ha spiegato il ricercatore Remi Daviet, co-autore dello studio. Il cervello si riduce normalmente invecchiando, ma bere a quanto pare aumenta l’invecchiamento della materia cerebrale. Parlando di numeri: passare da zero unità alcoliche a una media giornaliera di un’unità alcolica significa un anno e mezzo di invecchiamento, mentre la differenza tra zero e quattro drink è pari a oltre 10 anni di invecchiamento.

Gli studi fatti fino ad ora si sono basati sul consumo giornaliero (costante, me non eccessivo): “Questo studio ha esaminato il consumo medio – ha aggiunto l’altro autore, Gideon Nave, – ma siamo curiosi di sapere se bere una birra al giorno sia meglio che non berne nessuna durante la settimana per poi consumarne sette nel weekend. Ci sono alcune prove che il cosiddetto binge drinking (bere, ubriancandosi) è peggio per il cervello, ma non l’abbiamo ancora esaminato da vicino”. Questi studi sono importanti per un’educazione consapevole al consumo di alcol e per evitare danni irreparabili.