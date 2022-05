Oggi è lo Star Wars Day: perché il 4 maggio?

“May the force be with you” (“Che la forza sia con te”), è la frase simbolo del colossal Star Wars, se la sentite ripetuta dai personaggi della saga In inglese, capirete perché si è scelto proprio il 4 maggio per celebrare Guerre Stellari: “May” significa anche maggio, mentre la pronuncia di “force” (forza) è molto simile a quella di quarto (fourth). E quindi, anche se il primo capitolo della saga creata da George Lucas nel 1977 è uscito nelle sale cinematografiche il 25 maggio 1977, la data scelta per ricordare l’evento è un’altra.

Proprio la frase più famosa mette al centro il tema principale della saga: la Forza, che può essere usata in maniera positiva nel lato chiaro oppure in maniera negativa, nel lato oscuro, scegliendo di stare tra Jedi o SIth. La prima celebrazione di Guerre Stellari è avvenuta a Toronto nel 2011: la festa prevedeva un quiz a tema, un raduno di cosplayers con tanto di concorso per eleggere i migliori costumi a tema. Ogni anno Walt Disney Company celebra lo Star Wars Day nei suoi parchi divertimento di Disneyland e Walt Disney World. Ma lo Star Wars Day è spesso l’occasione buona anche per una coraggiosa maratona di tutti i film della saga che comprende: la trilogia cinematografica originale, composta da Guerre stellari (1977), L'impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983) a cui si aggiungono una trilogia prequel e una sequel. Nove film in tutto che insieme compongono la cosiddetta Saga degli Skywalker. Praticamente vi tocca prendervi una settimana di ferie per rivederli tutti.