Nel 2025 aprirà il primo hotel nello Spazio

Sarà proprio una vista spaziale, quella che si avrà dalle camere d’hotel del primo hotel nello Spazio. Il progetto di costruire un albergo del genere è della società spaziale Orbital Assembly che sta lavorando a idee nuove per inviare turisti nello spazio. In particolare si parla di una Voyager Station che sarebbe pronta nel 2027 e di una Pioneer station che potrebbe essere pronta già tra 3 anni. Saranno due hotel nello Spazio e si cui per ora si sa poco e niente. La Voyager Station sarà “la prima piattaforma abitabile in grado di fornire gravità artificiale, sbloccando opportunità senza precedenti per la ricerca, il turismo e i voli spaziali di lunga durata”. Il concetto è quello di superare la scomodità tipica del viaggiare nello spazio e creare un luogo di comfort tra le stelle. Orbital Assembly ha precisato che la stazione Voyager “sfrutterà le tecnologie dello Spazio e le comodità della Terra per creare un’esperienza unica senza precedenti nella storia”. “La gravità artificiale offrirà servizi come toilette, docce e letti che funzionano in modo simile a quelli a cui si è abituati sulla Terra”. Probabilmente saranno stellari anche i prezzi per soggiornare in questi particolarissimi alberghi: la Stazione Pioner sarà aperta a ricercatori, uomini d’affari e turisti, con una capacità di 28 persone, mentre la Stazione Voyager potrà ospitare fino a 400 persone alla volta. Qui si troveranno “suite di lusso” che potranno essere affittate per una settimana, un mese o acquistate come casa vacanza. Ora bisognerà occuparsi delle infrastrutture per poter raggiungere la seconda casa nello Spazio. Per non farsi mancare nulla nell’albergo sarà presente una palestra, convertibile in una sala concerti e un ristorante, per non dimenticarsi come si mangia sulla Terra. Pronti per lo Spazio?

I just saw this render of the luxury space hotel being built in orbit that's supposed to open in 2025 and I have serious concerns that these guys don't know what they're doing...given the renders of women wearing flowy dresses in no/low gravity ‍♀️ pic.twitter.com/hUGsPpPDN0 — Jenevieve Frank, Moon Empress (@EmpressOfRobots) May 2, 2022