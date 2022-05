Hilary Duff posa nuda: dopo 3 gravidanze il suo corpo è perfetto così

Hilary Duff, 34 anni e tre gravidanze portate a termine, ha stupito il pubblico posando nuda per Women’s Health, superando così una piccola dose di ansia: "È stato spaventoso... sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!", ha raccontato. Alla fine però il risultato è eccellente: “Mi sono sentita forte e bella e mi sono molto divertita a posare senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore", aggiunge la star di “Lizzie McGuire”. L’attrice è diventata mamma per la terza volta nel giugno 2021 con la nascita di Mae James Bair, la seconda figlia avuta con Matthew Koma dopo Banks Violet, nata nel 2018. La Duff è mamma anche di Luca Cruz, nato nel 2012 dal matrimonio con Mike Comrie.

Hilary Duff è stata uno dei volti simbolo di Disney Channel e negli anni ha confermato la sua carriera da attrice, mantenendo parallelamente quella di cantante (da milioni di dischi venduti nel mondo). Ora è protagonista di How I Met Your Father, spin off della serie How I Met Your Mother. Tra le altre cose Duff ha trovato il tempo anche di scrivere una trilogia di romanzi diventati best seller: che donna!