Ilary Blasi cade in diretta dallo sgabello

Probabilmente la cosa più divertente dell’Isola dei Famosi è la conduzione di Ilary Blasi che ogni puntata ne tira fuori una nuova. Di solito si tratta di gaffe linguistiche o di lapsus freudiani che divertono molto sia il pubblico a casa che gli opinionisti in studio, ma ieri verso la fine della puntata forse Blasi accusava un po’ di stanchezza e dal nulla è caduta come una pera cotta dallo sgabello su cui stava seduta durante la nomination. Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono accorsi in suo soccorso, ma lei si è rialzata in grande stile: “Mi sono sbilanciata, sto bene", ha detto rassicurando tutti. La mala sorte sembra essersi abbattuta sul programma, visto che il piccolo incidente di Ilary arriva dopo un paio di altri episodi, come ricorda Savino, ironizzando: “Una puntata memorabile che si è aperta con l'infortunio di Nick, poi è proseguita con Nicolas che si è fatto male all'alluce e poi Ilary Blasi che per rendere omaggio si è tuffata in avanti", scherza. "Abbiamo chiuso davvero con il botto” esclama poi Ilary Blasi, forse vera arma vincente, insieme ai suoi opinionisti, di questa Isola dei Famosi, dove la risata è all’ordine del giorno.