Can Yamana cambia casa: stufo dello stalking delle fan

Nelle scorse settimane circolavano rumors su un possibile trasferimento di Can Yaman all’estero: potete tirare un sospiro di sollievo, il bellissimo Yaman rimarrà in Italia, ma cambierà casa, nella sua attuale dimora a Roma è diventato impossibile vivere in pace, almeno stando a quanto lui stesso racconta: "Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ voi. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… rilassiamoci, vi auguro tanto amore". Il divo è arrivato al limite della sopportazione, ma non tanto da emigrare all’estero. L’attore turco non può comunque lamentarsi, vive infatti un momento lavorativo d’oro. Da poco ha terminato le riprese della fiction "Viola come il mare" (che andrà in onda su Canale 5), ha lanciato il profumo "Mania" e la sua autobiografia “Sembrava Strano anche a me”. Yaman ha poi cercato di ristabilire un clima di pace con i follower (anche se molesti): "Vi voglio bene uguale spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale...". Ora c’è solo da sperare che il suo nuovo indirizzo rimanga riservato per dargli un po’ di tregua.