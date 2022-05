Su TikTok spopola la Hot Girl Walk: di cosa si tratta?

L’idea è di una certa Mia, una utente di TikTok (@exactlyliketheothergirls), che ha lanciato la “Hot girl walk“, non si tratta di una camminata sexy, o almeno non solo. La hot girl walk è una camminata consapevole che fa bene alla propria autostima, qualcosa che non ha solo a che fare con l’apparire. Di base è una semplice passeggiata che si può fare anche nei dintorni di casa, ma questa camminata deve avere alcune caratteristiche:

Pensare a ciò per cui si è grati, a partire proprio dalle parti del corpo che ci permettono di camminare;

Pensare ai propri obiettivi e ai passaggi che bisogna fare per raggiungerli;

Ricordare a se stesse quanto si è sexy e splendidi.



Insomma è una sorta di camminata della consapevolezza che aiuta a sviluppare l’apprezzamento del proprio corpo, dell’ambiente in cui si vive e della propria vita. Un altro elemento importante per una passeggiata di successo è quello di impostare una playlist adatta: su Spotify le playlist dedicate alla “Hot Girl Wak” si sprecano, la più famosa ha circa 100mila follower. Mentre si passeggia è vietato fare liste mentali di cose da fare, né fissarsi su errori fatti o altre ossessioni su cui il cervello ha la tendenza a concentrarsi. La parola chiave è positività e occorre tenersela stretta anche a passeggiata finita.