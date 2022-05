Victoria Beckham: “Viva le curvy” e condanna la magrezza a tutti i costi

Basta stare attenti alle tendenze per accorgersi che la magrezza estrema oltre ad essere poco salutare, non va più di moda: oggi vanno di moda le donne curvy e le forme abbondanti. Lo conferma la stessa Victoria Beckham che di moda e tendenze se ne intende! Quello della stilista può essere considerato un vero e proprio cambio di rotta che ha raccontato alla rivista Grazia UK: "Ogni donna vuole un sedere bello, rotondo e sinuoso, giusto? – dice – Per questo, hai bisogno di una maglia molto stretta che ti strizzi in vita e ti tenga nei posti giusti. Hai bisogno di dettagli completamente modellati, ponderati e perfettamente posizionati per creare una silhouette davvero lusinghiera. È così che crei quello che io chiamo l'abito cool per eccellenza”. La linea VB Body Collection sarà la dimostrazione di quanto dichiarato dall’attrice. L'ispirazione per questi abiti diversi dal solito, le è venuta a Miami: "Ci sono molte donne davvero formose a Miami, camminano lungo Miami Beach senza molti vestiti addosso e sono fantastiche. Mostrano i loro corpi con tale sicurezza. Ho trovato sia il loro atteggiamento che il loro stile davvero liberatori. E come madre, ho adorato il fatto che Harper potesse frequentare donne che celebravano le loro curve e si godevano il loro aspetto”. Secondo Victoria quella dell’estrema magrezza è una moda superata, anche se lei stessa è tutto tranne che abbondante, ma ha spiegato anche in questo caso il suo punto di vista: “Non si tratta di essere di una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei ed essere felice come sei. Ho trovato il mio equilibrio tra il desiderio di divertirmi ed essere disciplinata nel mangiare sano e nell'allenamento”. Insomma ognuno deve trovarsi bene nelle forme che sceglie per sé. Un bel messaggio di body positivity, soprattutto se arriva da una stilista e influencer come lei.